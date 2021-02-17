Банки приостановили выдачу льготных автокредитов из-за исчерпания бюджета

Большинство банков с понедельника приостановили выдачу автокредитов по льготным госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Направленные на них средства практически исчерпаны, а новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, пока не поступил. Об этом агентству «Прайм» рассказали в ассоциации автодилеров (РОАД) и подтвердили игроки рынка.

«Приостановка льготного кредитования негативно отразится на продажах автомобилей бюджетного сегмента, на поддержку которых направлены программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», – отметили в РОАД.

Напомним, госпрограммы льготного автокредитования возобновили свое действие с первых дней 2021 года. В рамках программы льготного кредитования доступны автомобили, произведенные с 1 декабря 2020-го, а льготные условия кредитования по-прежнему действуют для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины. В программах льготного автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели Kia Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

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