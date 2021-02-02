Средняя премия по ОСАГО в 2020 году осталась на прежнем уровне

В 2020 году средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц осталась на уровне 2019 года, составив 5497 рублей. При этом за период с сентября по декабрь 2020 года, после начала действия очередного этапа реформы по индивидуализации тарифов ОСАГО, она оказалась даже немного ниже, чем в среднем за год, и составила 5410 рублей, гласят данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Благодаря реформе страховщики получили эффективные инструменты привлечения безубыточных клиентов, к которым, как это хорошо известно, относится большая часть российских автомобилистов. Поэтому, несмотря на то, что основное давление на стоимость ОСАГО выросшие цены на запчасти стали оказывать именно в конце 2020 года, мы видим, что средняя премия стала ниже, а не выше», – отметил президент РСА Игорь Юргенс.

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