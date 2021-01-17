Правительство выделит более 16 млрд рублей для стимулирования спроса на автомобили

Правительство России в 2021 году планирует выделить более 16 млрд рублей для стимулирования спроса на автомобили. Об этом «Российской газете» сообщили в Минпромторге, по расчетам которого это позволит простимулировать продажи более 93 тыс. автомобилей. Так, на льготное автокредитование в 2021 году будет выделено 8,87 млрд рублей, на льготный лизинг – 3,84 млрд рублей. Еще 3,33 млрд рублей предусмотрено на стимулирование продаж газомоторной техники.

Напомним, госпрограммы льготного автокредитования и лизинга возобновили свое действие с первых дней 2021 года. В рамках программы льготного кредитования доступны автомобили, произведенные с 1 декабря 2020-го, а льготные условия кредитования по-прежнему действуют для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины.

В программах льготного автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели Kia Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana. В программах льготного лизинга доступны УАЗ «Пикап», «Профи», модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206, фургон LADA Largus, автомобили и шасси «Урал», ГАЗ «Соболь», «ГАЗель Бизнес», «ГАЗель Next», «ГАЗон», «Садко», Ford Transit, автомобили и шасси «КАМАЗ».

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и Frank RG, в декабре выдачи автокредитов на новые автомобили упали на 28,8% в штуках и 14,3% в денежном выражении – по отношению к декабрю 2019 года. Причиной такого резкого падения является завершение действия в ноябре госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», по которым предоставлялась скидка на приобретение автомобиля в кредит. С возобновлением программы государственной поддержки кредитования автомобилей с начала 2021 года уже в январе вновь ожидается положительная динамика.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.