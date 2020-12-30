Автолизинг в ноябре установил новый рекорд

В ходе подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год» эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что по итогам ноября в лизинг было оформлено 25,4 тыс. единиц автотранспорта. Это является максимальным показателем в нынешнем году.

Кроме этого, объем автолизинга в прошлом месяце вырос на 34% по сравнению с результатом ноября 2019 года. При этом положительная динамика затронула все сегменты.

Так, количество лизинговых сделок по легковым автомобилям увеличилось на 54% до 17,3 тыс. единиц. Купленных в лизинг грузовиков (4,8 тыс. шт.) оказалось на 2% больше, чем год назад, а LCV (2,6 тыс. шт.) – на 5% больше. Объем покупок в лизинг автобусов тоже вырос – на 38% до 642 экземпляров.

В свою очередь, юридические лица за ноябрь приобрели в лизинг 21,8 тыс. единиц автотранспорта – на 33% больше, чем годом ранее. А физические лица оформили в лизинг 3,6 тыс. штук автомобильной техники (+44%).

Напомним, что ранее наибольший показатель автолизинга в 2020 году был отмечен в сентябре (23,7 тыс. шт.), а минимальным остается апрельский (9,1 тыс. шт.). Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах России, в том числе в Крыму и Севастополе, содержится здесь.

Фото: Hyundai