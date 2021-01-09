В 2020 году 65% автомобилей Hyundai были проданы в кредит

По итогам 2020 года доля кредитных продаж составила 65% от общего объема реализации автомобилей Hyundai. Кроме того, клиенты марки могли воспользоваться рядом финансовых программ, позволяющих купить автомобиль Hyundai на выгодных условиях. Общая доля продаж в кредит по программам Hyundai Finance выросла до 80% от числа всех кредитных продаж бренда, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Как отмечается, одним из самых востребованных финансовых продуктов остается программа «Старт», позволяющая вдвое снизить ежемесячный платеж по кредиту и получить дополнительную выгоду. В 2020 году ею воспользовались более 23 тыс. клиентов. Для физических лиц также действовали программы лизинга и рассрочки на 12 месяцев без переплаты. В прошлом году на этих условиях было приобретено более 1900 автомобилей марки. С 1 июня 2020 года стали доступны расширенные условия популярных программ автокредитования с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также новые программы – «Автомобиль в трейд-ин» и «Автомобиль работникам медицины».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Хендэ Мотор СНГ» по итогам 2020 года реализовала в России порядка 163 тыс. автомобилей Hyundai, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате рыночная доля марки Hyundai остается на целевом уровне в 10,3%.

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