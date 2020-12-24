В ноябре россияне купили в кредит порядка 90 тысяч автомобилей

Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) по итогам ноября 2020 года составило 88,5 тыс. единиц. Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель на 19,1% выше того, который был в ноябре 2019-го.

Впрочем, в сравнении с результатами октября нынешнего года (89,6 тыс. шт.) наблюдается снижение выдачи автокредитов (-1,2%).

В свою очередь, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщают о ноябрьском падении рынка* новых легковых автомобилей: -4,1% к ноябрю 2019 года и -14,8% к октябрю 2020-го.

О том, что происходило на авторынках и в автокредитовании в различных субъектах РФ в ноябре, можно узнать из совместного пресс-релиза, подготовленного специалистами НБКИ и агентства «АВТОСТАТ».

* Данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.

Фото: LADA