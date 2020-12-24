НБКИ и АВТОСТАТ: в ноябре 2020 года было выдано 88,5 тыс. автокредитов

Это на 19,1% больше по сравнению с количеством автокредитов, выданных в ноябре 2019 года

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2020 года было выдано 88,5 тыс. автокредитов или на 19,1% больше, чем в ноябре 2019 года (74,3 тыс. шт.). Такой рост связан, прежде всего, с окончанием в ноябре госпрограмм льготного автокредитования и стремлением граждан успеть взять кредиты на приобретение автомобилей по улучшенным условиям до 30 ноября. В то же время в сравнении с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов незначительно сократилось – на 1,2% (в октябре 2020 года – 89,6 тыс. шт.) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В 2019-2020 ГОДАХ, тыс. штук



В свою очередь объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2020 года снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 131,5 тыс. единиц (в ноябре 2019 года – 137,1 тыс. шт.).

Отметим, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам в ноябре 2020 года составило 683 балла, снизившись за месяц на 3 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 1).

Таблица 1. ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ АВТОКРЕДИТА, баллы

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в ноябре 2020 года было выдано в Москве (6,7 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (5,2 тыс. шт.), Московской области (5,1 тыс. шт.), а также в Татарстане (4,2 тыс. шт.) и Башкортостане (3,9 тыс. шт.).

При этом самую серьезную динамику роста количества выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Кировская (+78,9%), Ульяновская (+37,2%), Нижегородская (+34,3%), Омская (+31,5%) области, а также Пермский край (+30,9%). Единственным регионом из ТОП-30, в котором было отмечено снижение показателя, стала Кемеровская область (-29,6%), В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи составил 8,8% и 14,6% соответственно (Таблица 2).

«В апреле – мае 2020 года выдача автокредитов сильно упала, однако затем быстро и полностью восстановилась, демонстрируя высокий уровень, – полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Такая активность была обусловлена реализацией отложенного спроса на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких «карантинных» мероприятий. Помимо отложенного спроса, основными причинами активности на авторынке стали расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили. Если говорить непосредственно о ноябре, то почти 20%-й рост выдачи автокредитов во многом связан с окончанием в этом месяце госпрограмм льготного автокредитования. Поэтому в декабре 2020 года – начале 2021 года такого высокого роста не ожидаем».

«После весеннего «провала» авторынок и автокредитование начали отыгрывать потери, – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – В последние месяцы обеим отраслям даже удавалось синхронно демонстрировать положительную динамику. Одним из факторов этого стало стремление покупателей использовать возможности госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», которые завершились в ноябре, а также ожидаемым и продолжающимся ростом цен на автомобили. Но в декабре и первом квартале следующего года мы ожидаем снижения как автомобильного рынка, так и рынка автокредитования, если не будут возобновлены госпрограммы».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 3.

Таблица 2. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ) В РЕГИОНАХ РФ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2019 ГОДА (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), шт.

Таблица 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (среди 30 регионов-лидеров по объёмам рынка) В НОЯБРЕ 2020 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С НОЯБРЕМ 2019 ГОДА, %