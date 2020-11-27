Более 6 тысяч автомобилей KIA в октябре проданы в кредит | АВТОСТАТ

Более 6 тысяч автомобилей KIA в октябре проданы в кредит

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Более 6 тысяч автомобилей KIA в октябре проданы в кредит

RADAR REPORT
Все оперативные данные

Более 6 тыс. новых автомобилей KIA в октябре были приобретены  с использованием кредитных предложений KIA Finance. По итогам деcяти месяцев 2020 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 54 тыс. клиентов (-16%), сообщает пресс-служба корейской марки. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 40% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры KIA реализовали 21217 автомобилей – на 5% больше, чем годом ранее. Это максимальный результат за месяц в текущем году и за все время работы KIA Motors на российском рынке. По итогам десяти месяцев 2020 года в России было продано 160694 автомобиля KIA, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,5% против 13,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи автокредитование f&i финансы kia

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