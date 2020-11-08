2 трлн рублей потратили россияне на покупку автомобилей с пробегом

С января по сентябрь жители нашей страны потратили 2 трлн рублей на покупку подержанных машин. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего за этот период россияне приобрели более 3,8 млн легковых автомобилей с пробегом.

По подсчетам экспертов, шестая часть потраченных денег «ушла» на покупку подержанных машин марки Toyota, что соответствует 330 млрд рублей. Автомобили LADA с пробегом обошлись в 154 млрд рублей – несмотря на то, что куплено их больше, чем других. Но из-за более низкой цены на них и потрачено было меньше.

Чтобы приобрести подержанные автомобили Mercedes-Benz, гражданам нашей страны пришлось в общей сложности выложить 142 млрд рублей. Немногим меньше они отдали за 9 месяцев на автомобили KIA с пробегом (138 млрд руб.). Покупка подержанных машин BMW обошлась им в 120 млрд рублей. Также более 100 млрд рублей было потрачено на б/у Hyundai (119 млрд руб.), Nissan (117 млрд руб.) и Volkswagen (102 млрд руб.).

Таким образом, на эти 8 брендов приходится более 60% всех денег, потраченных россиянами на покупку легковых автомобилей с пробегом по итогам января – сентября 2020 года.

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Фото: АВТОСТАТ