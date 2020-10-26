Выдача автокредитов в 3 квартале выросла. Так же, как и авторынок

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в 3 квартале 2020 года россияне купили 420,3 тыс. новых легковых машин. Это на 3,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Между тем, как стало известно, выдача автокредитов в июле – сентябре тоже увеличилась.

Так, по данным НБКИ, в 3 квартале было выдано в общей сложности 275,8 тыс. кредитов на покупку автомобилей (новых и подержанных). Этот результат оказался на 4,9% выше уровня годичной давности.

Между тем, если сравнивать итоги авторынка и автокредитования в 3 квартале по отношению ко 2 кварталу нынешнего года, то здесь тоже наблюдается сопоставимый рост. Если покупки автомобилей выросли на 87,3%, то выдача автокредитов – на 88,1%.

Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, основными причинами улучшения ситуации стали отложенный спрос, расширение условий госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», а также продолжающийся рост цен. «Последнее обстоятельство вынуждает потенциальных покупателей активизироваться и приобретать машины по текущим ценам, т.е. до того, как они станут еще дороже», - уточнил эксперт.

О том, какой была ситуация на авторынке и в автокредитовании в различных регионах страны по итогам 3 квартала, можно узнать здесь.