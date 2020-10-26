НБКИ и АВТОСТАТ: в 3 квартале 2020 года количество выданных автокредитов выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а объём рынка новых легковых автомобилей увеличился на 3,4%.

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 3 квартала 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 275,8 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 4,9% (в 3 кв. 2019 года – 263 тыс. шт.). В то же время, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объём рынка новых легковых автомобилей в 3 квартале 2020 года вырос на 3,4% по сравнению с АППГ и составил 420,3 тыс. единиц (в 3 кв. 2019 года – 406,6 тыс. шт.) (Таблица 1).

Таблица 1. ДИНАМИКА РЫНКА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В 2019-20 гг.

В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в сентябре 2020 года составил 684 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 2).

Таблица 2. ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ АВТОКРЕДИТА, в баллах

В 3 квартале 2020 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (20,7 тыс. шт.), Московской области (16,1 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (15,5 тыс. шт.), а также в Татарстане (14 тыс. шт.) и Башкортостане (11,9 тыс. шт.).

При этом самый серьезный рост выдачи автокредитов в 3 квартале 2020 года (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года был зафиксирован в Нижегородской (+20,5%), Свердловской (+17,3%), Ульяновской (+14,8%), Челябинской (+13,0%) и Кировской (+12,1%) областях. В то же время в ряде регионов выдача, напротив, сократилась, в том числе, в Кемеровской области (-24,7%), Чувашии (-4,3%) и Санкт-Петербурге (-0,4%) (Таблица 3).

«В период «карантинных» мероприятий в апреле – мае 2020 года наиболее сильно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако летом – в начале осени, сегмент автокредитования активно восстанавливался. В первую очередь, этому поспособствовало снятие летом карантинных ограничений в наиболее крупных и кредитно-активных регионах страны, прежде всего, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря этому граждане смогли вновь посещать автосалоны и реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос. Помимо отложенного спроса, основными причинами активности на авторынке стали расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили.

В целом, банки продолжают реализовывать достаточно консервативную политику, выдавая автокредиты, прежде всего, тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки и персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на приемлемом уровне. Это означает, что рост выдачи автокредитов в последние месяцы происходит на фоне увеличения ПКР заемщиков по автокредитам или, иными словами, на фоне улучшения их качества».

«Во 2 квартале ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, негативно сказались как на работе автодилеров, так и на автокредитовании, – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – В летние месяцы ситуация улучшилась, и в результате в 3 квартале текущего года был зафиксирован рост авторынка по сравнению с 3 кварталом 2019 года. Основными причинами улучшения ситуации стали отложенный спрос, расширение условий госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», а также продолжающийся рост цен. Последнее обстоятельство вынуждает потенциальных покупателей активизироваться и приобретать машины по текущим ценам, т.е. до того, как они станут еще дороже».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 4.

Таблица 3. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ) В РЕГИОНАХ РФ В 3 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С АППГ (среди 30 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования)

Таблица 4. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЁМАМ РЫНКА) В 3 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2019 ГОДА