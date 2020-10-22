Более 48 тысяч автомобилей KIA с начала года проданы в кредит

С начала года 2020 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 48 тыс. клиентов (-17%). В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 45% от общего числа кредитных договоров, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры KIA реализовали 20402 автомобиля – это на 6% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года в России было продано 139477 автомобилей KIA, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,7% против 13,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля KIA на рынке (и не только KIA) можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».