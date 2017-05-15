Российский авторынок в сентябре увеличился на 3,4%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в сентябре увеличились на 3,4% до 154409 машин. По итогам девяти месяцев 2020 года российский авторынок составил 1 млн 094 тыс. 805 автомобилей (-13,9%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, сентябрь традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что рынок продемонстрировал рост. Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, новый прогноз АЕБ улучшила свой прогноз на 2020 год, согласно которому будет продано 1 млн 552 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 35264 автомобиля (+12%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 20402 машины (+6%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 18380 проданных автомобилей, что на 15% выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault– автомобили этой марки выбрали 14007 покупателей (+5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи продажи составили 10674 машины (+12%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам сентября также вошли Skoda (9616 шт., +31%), Toyota (8494 шт., -10%), Nissan (5623 шт., -24%), ГАЗ (4451 шт., -26%) и УАЗ (3805 шт., +7%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам сентября стала LADA Granta, чья реализация составила 12488 автомобилей (+11%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 11520 машин, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 7830 проданных автомобилей (+1%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7790 экземпляров (+22%).

Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 6020 штук, что на 12% выше показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 5410 машин. Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос почти в 2,5 раза до 4146 автомобилей. Седан Renault Logan выбрали 3885 покупателей, что на 22% выше показателя годичной давности. Продажи лифтбека Skoda Rapid нового поколения составили 3749 единиц. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Volkswagen Tiguan с показателем 3626 реализованных машин (+14%).