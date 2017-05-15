Российский авторынок в сентябре увеличился на 3,4%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в сентябре увеличились на 3,4% до 154409 машин. По итогам девяти месяцев 2020 года российский авторынок составил 1 млн 094 тыс. 805 автомобилей (-13,9%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Как отмечают в АЕБ, сентябрь традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что рынок продемонстрировал рост. Надеясь на относительно стабильную ситуацию в четвертом квартале и отсутствие серьезных ограничений деловой активности, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, новый прогноз АЕБ улучшила свой прогноз на 2020 год, согласно которому будет продано 1 млн 552 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом.
Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 35264 автомобиля (+12%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 20402 машины (+6%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 18380 проданных автомобилей, что на 15% выше показателя годичной давности.
Далее следует Renault– автомобили этой марки выбрали 14007 покупателей (+5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи продажи составили 10674 машины (+12%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам сентября также вошли Skoda (9616 шт., +31%), Toyota (8494 шт., -10%), Nissan (5623 шт., -24%), ГАЗ (4451 шт., -26%) и УАЗ (3805 шт., +7%).
Самой продаваемой моделью в России по итогам сентября стала LADA Granta, чья реализация составила 12488 автомобилей (+11%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 11520 машин, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 7830 проданных автомобилей (+1%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7790 экземпляров (+22%).
Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 6020 штук, что на 12% выше показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи остались на прошлогоднем уровне и составили 5410 машин. Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос почти в 2,5 раза до 4146 автомобилей. Седан Renault Logan выбрали 3885 покупателей, что на 22% выше показателя годичной давности. Продажи лифтбека Skoda Rapid нового поколения составили 3749 единиц. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Volkswagen Tiguan с показателем 3626 реализованных машин (+14%).
ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020/2019 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам LCV<3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
- В связи с вхождением СП ДжиЭм-АВТОВАЗ в состав группы АВТОВАЗ в декабре 2019 года, автомобиль Niva учитывается в продажах группы AVTOVAZ-Renault-Nissan-Mitsubishi под брендом AVTOVAZ.
- Продажи бренда Opel осуществляются в России через официальные дилерские центры Opel с 16 декабря 2019 года.
- Продажи марки HTM были остановлены в декабре 2019 года.
25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ СЕНТЯБРЬ 2020/2019 ГОДОВ И ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2020/2019 ГОДОВ
Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.
Примечание:
Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.
Для корректного сравнения по годам данные об объемах продаж марок BMW, MINI, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz (LCV) и smart в сентябре 2019 года в данном пресс-релизе не приводятся.
Таблицы c результатами рынка за 3 квартал 2020 года содержат данные обо всех брендах, включая BMW, MINI, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz (LCV) и smart.