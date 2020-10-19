Автовладельцы смогут приобрести полис ОСАГО через маркетплейс

Автовладельцы с 19 октября могут купить полис ОСАГО не только на официальном сайте страховой компании, но и через маркетплейс (финансовую платформу). При этом маркетплейс не будет взимать комиссию с водителя за оформление ОСАГО, стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать стоимости полиса на официальном сайте страховой компании. Такая возможность появилась у автовладельцев со вступлением в силу новой редакции закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", пишет агентство "ТАСС".

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам восьми месяцев 2020 года было заключено 11,2 млн электронных договоров ОСАГО, что составляет около половины от всех проданных за этот период полисов обязательной “автогражданки”.

"Количество проданных электронных полисов ОСАГО осталось практически на уровне прошлогодних показателей за аналогичный период: после всплеска электронных продаж в начале действия карантинных ограничений наступил спад - автовладельцы поняли, что карантин - это надолго, и многие отложили покупку полиса ОСАГО до снятия ограничений. Сейчас мы видим, что спрос на электронные полисы обязательной "автогражданки" восстановился", - рассказал президент РСА Игорь Юргенс.

В тройку лидеров по доле проданных полисов е-ОСАГО среди регионов традиционно стали Москва (на город пришлось 9,3% всех заключенных договоров е-ОСАГО), Московская область (5,4%) и Свердловская область (4,1%). Четвертое место поделили Санкт-Петербург и Самарская область (2,9%). В Москве, Самарской области и Санкт-Петербурге зафиксирован прирост продаж е-ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Наиболее заметным он оказался в Москве - количество заключенных электронных договоров обязательной "автогражданки" увеличилось почти на пятую часть. При этом в Московской области количество полисов е-ОСАГО, наоборот, немного снизилось.

"Разница в показателях по отдельным регионам объясняется, скорее всего, различиями в строгости карантинных мер из-за коронавируса, а также их продолжительностью. Если ситуация с коронавирусом в дальнейшем не будет существенно ухудшаться, то, скорее всего, мы увидим, что к концу года показатели по регионам выровняются", - пояснил Игорь Юргенс.

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