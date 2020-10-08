ВТБ Лизинг в сентябре передал клиентам 3,5 тысячи автомобилей

ВТБ Лизинг в сентябре поставил клиентам 3,5 тысячи автомобилей в 60 регионах страны. Это на четверть больше, чем в августе, и на 4% больше, чем на пике продаж в декабре 2019 года. Традиционно больше всего автомобилей получили клиенты компании в Москве – треть от общего числа. В остальных регионах наибольшее количество передач состоялось в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%), сообщает пресс-служба ВТБ Лизинг.

Как и в остальные месяцы, более половины техники пришлось на сегмент легковых автомобилей – 57%, до 23% выросла доля легкого коммерческого транспорта. Грузовые автомобили внесли 14% в общий объем переданных транспортных средств, самоходные машины и автобусы – по 3%. При этом порядка 50% ТС переданы в лизинг с использованием субсидии Минпромторга. Самыми популярными марками в сегменте легкового транспорта стали LADA (12%), KIA (8%), Renault и Volkswagen (по 6%), а также Hyundai (4,6%).

«После небольшой паузы в августе автомобильный сегмент в ВТБ Лизинг продолжил интенсивный рост, наблюдавшийся ранее в июне и июле этого года. В сентябре мы передали клиентам рекордное для компании количество транспортных средств – около 3,5 тысячи единиц, и это даже на 4% больше нашего предыдущего рекорда декабря 2019 года. Во многом мы связываем этот рост с государственной программой льготного лизинга Минпромторга, которая помогает предпринимателям экономить до 12,5% от стоимости колесной техники и тем самым стимулирует инвестиции в развитие бизнеса. В прошедшем месяце доля сделок с использованием субсидии повысилась до 50%, а в среднем за время действия программы этот показатель у нас в компании составил около 30%», – отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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