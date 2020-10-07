Автокредиты в сентябре: меньше в штуках, больше в рублях.

Количество выданных автокредитов в сентябре оказалось на 3% ниже по отношению к сентябрю предыдущего года в штуках, но на 8% выше в объеме выданных средств в рублях. О такой оценке рынка сообщает «АВТОСТАТ» на основании информации от 20 ведущих автокредитных банков.

Выдачи кредитов на новые автомобили по отношению к сентябрю прошлого года снизились на 6% в количестве и выросли на 5% в финансовом выражении. Кредитование автомобилей с пробегом продолжает показывать положительную динамику: рост сентября к сентябрю составил 7% в шт и 22% в рублях. При этом доля автокредитов на автомобили с пробегом составила 29% в количестве от всех выдач автокредитов и 20% в рублях.

Средняя сумма кредита на новый автомобиль выросла на 12%, на автомобиль с пробегом - на 13,5%. То есть темпы роста цен на автомобили с пробегом оказались выше, чем на новые автомобили и структура кредитования сместилась в сторону более дорогих машин.

Следует отметить, что средний возраст автомобиля с пробегом продаваемого в кредит составляет шесть лет, по оценке «АВТОСТАТ», в то время как средний возраст автомобиля с пробегом на рынке - 11 лет.

Банки, по которым приведена оценка рынка, занимают долю более 70% от рынка автокредитования - как в количестве, так и в финансовом выражении, по данным НБКИ.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».