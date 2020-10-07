Рост цен на автозапчасти в сентябре не привел к удорожанию ОСАГО

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в сентябре 2020 года - месяце, когда начало действовать новое указание Банка России о тарифах на ОСАГО - средняя цена полиса обязательной “автогражданки” для автомобилей физлиц осталась практически на прошлогоднем уровне и составила 5437 рублей (против 5409 рублей в сентябре 2019-го). При этом резкий рост курса валют привел к росту стоимости корзины запчастей на 23%, что, в свою очередь, дает рост средней выплаты по ОСАГО на 14%.

“Можно констатировать, что пока возросшая стоимость запчастей, повлекшая за собой рост выплат, не привела к росту цены обязательной “автогражданки” для автовладельцев. Причина - возросшая ценовая конкуренция между страховыми компаниями за безаварийных водителей (доля которых составляет около 80%) и снижение стоимости полиса для них, ставшее возможным благодаря вступившим в силу поправкам к закону об ОСАГО и указанию Банка России о тарифах”, - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

Он отметил, что в 34 регионах РФ в сентябре зафиксировано даже снижение средней премии по ОСАГО. При этом снижение средней премии отмечено не только в регионах, которые традиционно попадают в “зеленые” зоны с точки зрения уровня мошеннических выплат, но и в регионах, обычно занимающих верхние строчки в “красной” зоне. “Такой парадоксальный, на первый взгляд, результат, объясняется довольно просто - с 5 сентября у страховых компаний есть инструмент, позволяющий сделать цену полиса ОСАГО индивидуальной для каждого автовладельца и гораздо меньше “привязываться” к территории, где он проживает. В регионах с высоким уровнем страхового мошенничества много безубыточных автовладельцев, и они теперь получают свой законный пониженный тариф по ОСАГО. А вот давать достаточно высокую цену на ОСАГО по-настоящему убыточным автовладельцам тарифы по обязательной “автогражданке” не позволяют, поэтому мы и видим, что “красный” регион оказывается в лидерах по снижению средней премии”, - рассказал Игорь Юргенс.

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