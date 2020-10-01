Эксперты рассказали, что ждать автомобилистам от изменений в ОСАГО

Страховщики недавно получили возможность вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя. Кроме того, приняты новые справочники средней стоимости запасных частей для расчета размера страхового возмещения по ДТП. Стоимость запчастей в них возросла в среднем на 23%.

Как говорит директор Поволжской региональной дирекции страховой компании «Югория» Лусине Бундакова, теперь страховщики могут сами определять стоимость полиса согласно списку определенных факторов. В их числе могут быть семейное положение водителя и количество у него детей, возраст и пробег ТС, наличие в автомобиле телематического устройства, считывающего стиль вождения, количество допущенных в течение года водителем нарушений ПДД, зафиксированных непосредственно инспектором, а также факт привлечения к ответственности непосредственно инспектором и т.д. Это может дать страховщикам больше свободы в тарификации. Безусловно, аккуратные водители будут страховаться по меньшим тарифам, чем неопытные и аварийные, – это предусматривается и тарифной сеткой по возрасту и стажу водителей.

Так, по словам директора департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрея Ковалева, стоимость ОСАГО снизится для 50% автовладельцев, застрахованных по ОСАГО в «Согласии». Аккуратные водители будут платить в среднем на 15% меньше. Максимальное снижение стоимости ОСАГО для клиентов «Согласия» составит 30%. Ориентировочно для 15% автовладельцев цена полиса будет повышаться.

«Что касается актуализированных справочников, на стоимость запчастей повлияла волатильность валют и ограничительные меры, принятые государством в связи с пандемией. Размер средней выплаты, безусловно, увеличится на фоне роста стоимости запчастей. При этом рост не будет существенным. Оценить влияние на стоимость полиса достаточно сложно. Однако можно говорить о том, что в меньшей степени изменения затронут владельцев наиболее популярных марок автомобилей «массового сегмента». Запчасти для таких авто достаточно распространены, и их средняя стоимость увеличилась незначительно. В целом состояние рынка говорит о том, что стоимость ОСАГО из-за актуализации справочников вырастет незначительно. Это обусловлено тем, что запущен новый этап индивидуализации тарифов и установлен новый тарифный коридор – эти меры окажут влияние на снижение стоимости полиса для аккуратных водителей», – считает директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Подробнее о том, как изменения в «автогражданке» скажутся на стоимости полисов ОСАГО – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».