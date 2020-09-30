Вопрос эксперту: «Что ждать автомобилистам от изменений в ОСАГО?»

Страховщики недавно получили возможность вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя. Кроме того, приняты новые справочники средней стоимости запасных частей для расчета размера страхового возмещения по ДТП. Как эти изменения скажутся на стоимости полисов ОСАГО для рядовых автомобилистов? С этим вопросом мы обратились непосредственно к страховым компаниям.

Евгений Уфимцев, исполнительный директор, Российский союз автостраховщиков (РСА):

- Указание Банка России, определяющее порядок применения новых тарифов по ОСАГО и позволяющее страховщикам применять тарифные факторы, характеризующие вероятность наступления страхового случая, вступило в силу 5 сентября. Использование новой системы расчета тарифов даст страховщикам инструменты для снижения цены полиса обязательной «автогражданки» для аккуратных автовладельцев и усилит конкуренцию на рынке.

Тариф ОСАГО складывается из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов. Указание Банка России, принятое в связи со вступлением в силу с 24 августа поправок к закону об ОСАГО, расширяет перечень возможностей для более высокого или более низкого тарифа в зависимости от актуарных оценок страховщика. При этом базовый тариф по-прежнему будет определяться в пределах тарифного коридора, который для автомобилей физлиц будет находиться в диапазоне от 2471 рубля до 5436 рублей.

Если до вступления в силу поправок страховщик при определении базовой ставки внутри тарифного коридора мог принимать во внимание только категорию и назначение ТС в привязке к территории, то теперь он сможет использовать тарифные факторы, индивидуализирующие цену страховки для каждого автовладельца. Одновременно Банк России снизил территориальные коэффициенты более чем в 180 населенных пунктах РФ.

Какие именно тарифные факторы будут использоваться, будет решать каждая конкретная страховая компания, исходя из своей накопленной статистики. Вероятно, многие страховщики будут использовать опыт каско, показывающий, что убыточность того или иного автовладельца может быть связана, например, с его кредитной историей, с тем, спортивный он автомобиль предпочитает или «семейный» и т.п. При этом за безаварийных автовладельцев между страховщиками развернется нешуточная борьба, как это уже давно происходит в каско.

Страховщики должны будут опубликовать применяемые им тарифные факторы на своих сайтах. Банк России обнародовал также перечень факторов, которые страховые компании использовать не смогут. Это национальная, языковая и расовая принадлежность, принадлежность к политическим партиям, общественным объединениям, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии.

Сами принятые поправки к закону об ОСАГО и новое Указание Банка России не приведут к увеличению средней стоимости ОСАГО. Однако на фоне кризиса из-за коронавируса мы видим существенный рост стоимости запчастей. Это на данный момент самый существенный фактор, который давит на тарифы по ОСАГО.

С 20 сентября введены в действие новые справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. Они будут применяться для расчета размера страхового возмещения по ДТП, которые произойдут, начиная с 20 сентября 2020 года. Подготовка актуализированных справочников была начата РСА сразу после снятия ограничений в РФ, введенных в связи с пандемией нового коронавируса, и оперативно завершена за три месяца.

Стоимость запчастей в них возросла в среднем на 23%. Этот показатель вычислен после анализа в актуализированных справочниках стоимости наиболее часто повреждаемых деталей по наиболее популярным маркам автомобилей в разрезе экономических регионов. Это говорит о том, что средняя выплата по новым справочникам также вырастет. По оценкам РСА, рост средней выплаты составит около 14%.



Ценовые показатели в актуализированных справочниках отражают текущую, все еще нестабильную ситуацию на рынке запасных частей, возникшую после введения ряда ограничительных мер в связи с коронавирусом, последствия которых продолжают оказывать влияние на экономику.

По оценкам РСА, увеличение стоимости ОСАГО ощутят на себе, прежде всего, аварийные автовладельцы. Из-за возросшей конкуренции за безаварийных водителей страховые компании будут стараться снижать для них стоимость полисов ОСАГО. Конечно, скорее всего, у тех компаний, которые в качестве тарифных факторов будут учитывать марку и модель автомобиля, более «рискованные» машины (например, спортивные автомобили) получат более высокий тариф.

Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса, компания «Ингосстрах»:

- Индивидуализация условий страхования – конечная цель проекта либерализации ОСАГО. Иными словами, рынок страхования стремится к созданию условий, при которых каждый автомобилист будет получать справедливую стоимость полиса. Текущие изменения не являются исключением – введение коэффициента, зависящего от соблюдения ПДД, позволит разделить аварийных и аккуратных автомобилистов. Таким образом водители, не попадающие в ДТП и соблюдающие правила, не будут переплачивать за «лихачей» и аварийных автомобилистов. Кроме того, в рамках изменений были снижены территориальные коэффициенты – по оценке РСА, снижение касается 180 населенных пунктов страны.



На данный момент в «Ингосстрахе» будут учитываться 15 факторов, в дальнейшем возможно увеличение. Среди факторов: марка и модель транспортного средства; статус страхователя (физическое или юридическое лицо), возраст/стаж допущенных к управлению водителей; территориальный признак; коэффициент бонус-малус; наличие ограничения по количеству/списку допущенных к управлению водителей; мощность транспортного средства и другие. Новая тарифная система настроена таким образом, что клиент, который часто попадает в аварии, получит надбавку, а клиенты, которые имеют хорошую статистику, получают пониженную стоимость полиса.

Меры, запущенные в рамках очередного этапа либерализации, направлены на улучшение условий страхования для аккуратных водителей, доля которых составляет 80 – 85%. Так, например, введение фактора соблюдения ПДД позволит отделить добропорядочных страхователей от аварийных – для последних стоимость полиса, безусловно, увеличится.

В остальном же увеличение и уменьшение стоимости полиса будет зависеть от дополнительных критериев, которые введут страховые компании для оценки клиентов. К примеру, часть страховщиков будет учитывать марку автомобиля – если стоимость ремонта данной марки или показатель аварийности для нее будут высокими, это может привести к увеличению стоимости. Однако такое увеличение не будет значительным, так как оно будет сбалансировано действием других коэффициентов.

Что касается актуализированных справочников, на стоимость запчастей повлияла волатильность валют и ограничительные меры, принятые государством в связи с пандемией. Так, например, пандемия повлияла на работу точек продаж запчастей, а также цепочки поставок. Кроме того, на столь существенный рост стоимости запчастей повлияла динамика стоимости по отдельным маркам автомобилей.

Размер средней выплаты, безусловно, увеличится на фоне роста стоимости запчастей. При этом рост не будет существенным. Оценить влияние на стоимость полиса достаточно сложно. Однако можно говорить о том, что в меньшей степени изменения затронут владельцев наиболее популярных марок автомобилей «массового сегмента». Запчасти для таких авто достаточно распространены, и их средняя стоимость увеличилась незначительно. В целом состояние рынка говорит о том, что стоимость ОСАГО из-за актуализации справочников вырастет незначительно. Это обусловлено тем, что запущен новый этап индивидуализации тарифов и установлен новый тарифный коридор – эти меры окажут влияние на снижение стоимости полиса для аккуратных водителей.

Лусине Бундакова, директор Поволжской региональной дирекции, страховая компания «Югория»:

- Теперь страховщики могут сами определять стоимость полиса согласно списку определенных факторов. В их числе могут быть семейное положение водителя и количество у него детей, возраст и пробег ТС, наличие в автомобиле телематического устройства, считывающего стиль вождения, количество допущенных в течение года водителем нарушений ПДД, зафиксированных непосредственно инспектором, а также факт привлечения к ответственности непосредственно инспектором и т.д. Это может дать страховщикам больше свободы в тарификации. Безусловно, аккуратные водители будут страховаться по меньшим тарифам, чем неопытные и аварийные, – это предусматривается и тарифной сеткой по возрасту и стажу водителей.

На расчет стоимости ОСАГО влияют разные территориальные коэффициенты, которые зависят от интенсивности движения в каждом населенном пункте. На стандартный годовой тариф влияет прописка собственника автомобиля, мощность автомобиля, возраст и стаж водителей, а также накопленная история страхования. Есть базовая ставка по территории, по различным городам области и всей страны. Центробанк нам дает тарифный коридор, в рамках которого мы можем устанавливать базовые ставки. Далее к этой ставке применяется коэффициент территории. После внесения изменений в тарифы он будет ниже на 3%, чем ранее (справочно).

Рост средней стоимости запасных частей в актуализированных справочниках на 23% обусловлен укреплением курса доллара. Стоимость полисов в связи с этим, скорее всего, вырастет для всех категорий водителей – в среднем по рынку не менее чем на 5 – 10%. При этом марка автомобиля будет влиять в меньшей степени, так как по ОСАГО страхуется ответственность перед третьими лицами, а не сам автомобиль. А ответственность может быть, как перед автомобилем отечественного производства, так и перед автомобилем иностранного производства, что предугадать будет сложно.

Андрей Ковалев, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами, страховая компания «Согласие»:

- Сейчас при расчете тарифов страховщики следуют тому же правилу, что и в каско, – каждый клиент платит за свой риск. Но стоит учитывать, что в отличие от каско в ОСАГО все же есть коридор возможных значений. Поэтому по-прежнему аккуратные клиенты дотируют аварийных, но размер этой дотации заметно снизился.

Основные факторы, которые мы используем при расчете тарифа, – возраст и стаж водителя, модель и год выпуска транспортного средства, страховая история, территория эксплуатации и цель использования машины (личная, такси, коммерческая) и другие. Большинство этих параметров учитывалось и раньше, а новые, например, это марка и модель, а также год выпуска машины. Для ряда водителей точечно (при наличии в компании соответствующей информации) мы учитываем грубые нарушения ПДД (вождение транспортного средства в нетрезвом виде, превышение скоростного режима более 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора). Впрочем, злостных нарушителей, по статистике РСА, мало – 25 тысяч на 40 млн водителей в целом по стране.

Стоимость ОСАГО снизится для 50% автовладельцев, застрахованных по ОСАГО в «Согласии». Аккуратные водители будут платить в среднем на 15% меньше. Максимальное снижение стоимости ОСАГО для клиентов «Согласия» составит 30%. Ориентировочно для 15% автовладельцев цена полиса будет повышаться.

В справочники средней стоимости запасных частей включены порядка 40 млн деталей авто различных марок. И динамика цены на детали для машин разных производителей отличается. Рост в среднем составил 23%. Согласно разъяснениям Российского союза автостраховщиков (РСА), повышение стоимости связано с изменением курса валют и остановкой работы (из-за принятых ранее ограничительных мер) ряда поставщиков, которые до сих пор не возобновили деятельность. Премия может возрасти на 5 – 6%, но только для аварийных, убыточных клиентов. Стартовавшая недавно индивидуализация в ОСАГО позволит нивелировать влияние роста стоимости запчастей на цену полиса для аккуратных водителей. При этом средняя выплата, по прогнозам РСА, вырастет на 14%.