ВТБ переводит покупку автомобилей в онлайн | АВТОСТАТ

ВТБ переводит покупку автомобилей в онлайн

431 0

ВТБ переводит покупку автомобилей в онлайн

Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей
Все готовые отчёты

ВТБ начинает пилотный проект по созданию цифровой покупки автомобиля. На сайте банка клиентам доступен каталог, где можно выбрать понравившееся транспортное средство, получить одобрение по кредиту онлайн за несколько минут и забронировать автомобиль у дилера в салоне. На первом этапе услуга будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ВТБ.

Первым этапом сервиса стало обновление существующей на сайте банка витрины автомобилей, которая доступна с возможностью бронирования автомобиля онлайн и предварительной оценки стоимости собственной машины. В настоящее время витрина включает в себя 19 марок новых авто, а также автомобили с пробегом, которые можно приобрести у партнеров банка. В 2021 году ВТБ планирует реализовать цифровой способ покупки автомобиля в кредит, при котором удаленно можно будет провести подписание кредитных документов и договора купли-продажи и позже забрать его в автосалоне или заказать с доставкой на дом.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование онлайн продажи f&i финансы

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно