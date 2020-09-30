ВТБ переводит покупку автомобилей в онлайн

ВТБ начинает пилотный проект по созданию цифровой покупки автомобиля. На сайте банка клиентам доступен каталог, где можно выбрать понравившееся транспортное средство, получить одобрение по кредиту онлайн за несколько минут и забронировать автомобиль у дилера в салоне. На первом этапе услуга будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ВТБ.

Первым этапом сервиса стало обновление существующей на сайте банка витрины автомобилей, которая доступна с возможностью бронирования автомобиля онлайн и предварительной оценки стоимости собственной машины. В настоящее время витрина включает в себя 19 марок новых авто, а также автомобили с пробегом, которые можно приобрести у партнеров банка. В 2021 году ВТБ планирует реализовать цифровой способ покупки автомобиля в кредит, при котором удаленно можно будет провести подписание кредитных документов и договора купли-продажи и позже забрать его в автосалоне или заказать с доставкой на дом.

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