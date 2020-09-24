ВТБ Лизинг наращивает объемы сотрудничества с Яндекс.Такси

ВТБ Лизинг увеличил объемы передачи транспорта в рамках сотрудничества с Яндекс.Такси до 200 автомобилей в месяц и прогнозирует дальнейший кратный рост объемов продаж. Партнеры сервиса уже оформили в лизинг по специальным условиям более 800 автомобилей, сообщает пресс-служба ВТБ Лизинг.

Напомним, компании подписали соглашение о сотрудничестве в ноябре прошлого года. В рамках проекта ВТБ Лизинг предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнеров сервиса: они могут пополнять и обновлять таксопарки по упрощенной схеме с авансом от 0%. К приобретению доступны 20 моделей легковых автомобилей восьми отечественных и зарубежных производителей. Срок договора лизинга рассчитан на период до трех лет. Всего в рамках программы обновили и пополнили автопарки более 90 партнеров Яндекс.Такси. В основном предложением воспользовались небольшие таксопарки.

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