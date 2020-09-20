Более 42 тысяч автомобилей KIA с начала года проданы в кредит

По итогам восьми месяцев 2020 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 42 тыс. клиентов. Среди выбранных ими моделей самой популярной является KIA Rio, на которую приходится около 50% общего числа кредитных договоров, отмечает пресс-служба KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе российские дилеры KIA реализовали 19818 автомобилей – это на 7% больше, чем годом ранее. По итогам восьми месяцев 2020 года в России было продано 119075 автомобилей KIA, что на 20% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,5% против 14,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список официальных дилеров KIA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».