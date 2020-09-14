Лишь 5% автомобилей с пробегом продается в кредит

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2020 года лишь 5% автомобилей с пробегом было продано с использованием классической схемы автокредита.

Столь низкая цифра обусловлена двумя факторами. Во-первых, подавляющее число сделок на вторичном рынке совершается напрямую между физическими лицами, либо с участием «перекупов». Доля дилерских продаж на рынке автомобилей с пробегом по-прежнему не высока. Во-вторых, покупателям автомобилей на «вторичке» проще и зачастую дешевле оформить потребительский кредит, нежели классический автокредит с перечислением денег дилеру и залогом автомобиля.

По словам исполнительного директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, в последнее время отчетливо виден рост автокредитования на автомобили с пробегом. В августе на фоне снижения выдачи кредитов на новые автомобили (-6%), кредитование «пробега» выросло на 15% (более подробно об этом - здесь). Учитывая низкую долю в общем объеме этого рынка (за 8 месяцев было продано 3,3 млн авто с пробегом), потенциал для банков и дилеров крайне высок.

Найти автомобили с пробегом (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.