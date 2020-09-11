Отпуска и дефицит автомобилей затормозили автокредитование в августе

Выдачи автокредитов в августе оказались заметно ниже июльских, а в сравнении с августом прошлого года оказались практически на том же уровне. Такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ» на основании информации, получаемой от 20 ведущих автокредитных банков.

Если рассмотреть раздельно динамику выдач кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом, то в сравнении с предыдущим, очень успешным месяцем, выдачи кредитов на новые автомобили снизились на 20%, на автомобили с пробегом – на 7%.

В сравнении с августом предыдущего года объем выдач кредитов на новые автомобили оказался ниже на 6% в штуках и выше на 6% – в рублях. Средний размер кредита вырос за это же время на 13%, что косвенно подтверждает сопоставимый рост цен на автомобили, приобретаемые в кредит.

При этом кредитование автомобилей с пробегом по отношению к прошлогоднему августу выросло на 15% в количестве и на 25% – в денежном выражении. Средний размер кредита вырос в отличии от новых машин на 9%, что говорит о более медленном, но также продолжающемся росте цен и на вторичном рынке. Значимым также является и тот факт, что собственно рынок автомобилей с пробегом оказался выше августа 2019-го на 11%, а более быстрый рост кредитования говорит о повышении доли машин, продаваемых в кредит в этом сегменте.

Доля кредитов, выдаваемых на автомобили с пробегом, от всех кредитов выросла в августе до 32% в штуках и осталась на уровне 23% в рублях. Таким образом, продолжает расти значимость для банков кредитования автомобилей с пробегом. Особенно эта значимость растет в периоды снижения объемов на рынке автомобилей с пробегом.

Напомним, что банки, по которым агентство «АВТОСТАТ» предоставляет анализ рынка автокредитов, занимают долю 75% от всего рынка автокредитования, по данным НБКИ.

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