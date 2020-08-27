Страховщики привяжут стоимость ОСАГО к марке автомобиля и стилю вождения

При расчете стоимости полиса ОСАГО могут начать учитывать манеру поведения клиента за рулем. Об этом «Газете.Ru» сообщили несколько источников в страховых компаниях. Для этого страхователю предложат установить телематический GPS/ГЛОНАСС-трекер, который в течение месяца будет собирать информацию об интенсивности разгона и торможения, а также о резких маневрах. Таким образом, как утверждают источники, эти страховые компании хотят избавиться от склонных к ДТП водителей.

Кроме того, часть страховых компаний привяжет стоимость полиса к марке и модели автомобиля, а также к году его производства и пробегу. Такие меры страховщики рассматривают в рамках выработки подхода к формированию индивидуальных тарифов ОСАГО.

Напомним, с 24 августа вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, наделяющие страховщиков правом в пределах тарифного коридора применять тарифные факторы, характеризующие вероятность наступления страхового случая. Они приведут к обострению конкуренции между страховыми компаниями за безубыточных клиентов и, как следствие – к уменьшению цены полиса обязательной «автогражданки» для них.

Тариф ОСАГО складывается из базовой ставки и применяемых к ней коэффициентов. В новой редакции закона в структуре базовой ставки расширен перечень возможностей для более высокого или более низкого тарифа в зависимости от актуарных оценок страховщика. При этом базовый тариф, по-прежнему, будет определяться в пределах тарифного коридора, который теперь для автомобилей физлиц будет находиться в диапазоне от 2471 рублей до 5436 рублей.

Ранее страховщики тоже устанавливали базовую ставку внутри коридора, но принимать во внимание он может только категорию и назначение ТС в привязке к территории. Теперь же они смогут использовать при тарификации накопленный ими опыт в каско и применять факторы, влияющие на реальную аварийность автовладельца, тем самым устанавливая более низкий тариф для безаварийных автолюбителей. Страховщики должны будут опубликовать применяемые им тарифные факторы на своих сайтах. При этом Банк России обнародовал также перечень факторов, которые страховые компании использовать не смогут. Это национальная, языковая и расовая принадлежность, принадлежность к политическим партиям, общественным объединениям, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».