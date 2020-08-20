В июле объем выданных автокредитов вырос на 7,7%, не только благодаря отложенному спросу

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в июле 2020 года россияне приобрели 154,8 тыс. новых автомобилей. Это на 8,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Одновременно выдача автокредитов в июле также показала положительную динамику.

Так, по данным НБКИ, в июле было выдано 98,3 тыс. кредитов на покупку автомобилей (новых и подержанных). По сравнению с июлем прошлого года число выданных автокредитов выросло на 7,7%.

«В апреле-мае ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, самым негативным образом сказались как на работе автодилеров, так и на автокредитовании, – отметил исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – В летние месяцы ситуация улучшилась и был зафиксирован рост продаж автомобилей. Во-первых, вновь заработали дилерские центры в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других крупных регионах страны. Но основными причинами данного роста стали реализация отложенного спроса, расширение условий госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», а также ожидание покупателями повышения цен на автомобили, которым производители компенсируют рост курсов валют, произошедший в марте».

О том, сколько в июле было куплено машин и выдано автокредитов в различных регионах страны, можно узнать в специальном пресс-релизе.