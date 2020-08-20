НБКИ и АВТОСТАТ: в июле количество выданных автокредитов выросло на 7,7%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 98,3 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 7,7% (в июле 2019 года – 91,3 тыс. ед.) (Таблица 1).

Таблица 1. Динамика количества выданных автокредитов в июле 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, в %

При этом по сравнению с предыдущим месяцем, в июле 2020 года выдача автокредитов выросла еще сильнее – на 18,3% (в июне 2020 года – 83,1 тыс. ед.).

В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в июле 2020 года составил 676 баллов, увеличившись за год на 2 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 2).

Таблица 2. Показатели среднего значения ПКР для заемщиков с автокредитами

Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в июле 2020 года увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 154,8 тыс. единиц (в июле 2019 года – 142,7 тыс. ед.).

В июле 2020 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (7,6 тыс. ед.), Московской области (5,9 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (5,5 тыс. ед.), а также республиках Татарстан (4,9 тыс. ед.) и Башкортостан (4,3 тыс. ед.).

В большинстве регионов РФ в июле 2020 года было отмечено увеличение выдачи автокредитов. При этом самый большой рост выдачи (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года был зафиксирован в Свердловской (+24,1%), Белгородской (+20,5%), Нижегородской (+20,1%), Пензенской (+17,5%) и Ленинградской (+17,4%) областях. В то же время несколько регионов продемонстрировали снижение данного показателя, в т.ч. Кемеровская область (-10,5%), Ханты-Мансийский АО (-5,7%) и Краснодарский край (-0,8%) (Таблица 3).

Таблица 3. Динамика выдачи автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в регионах РФ в июле 2020 г. в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в ед.

«После «провала» в апреле-мае 2020 года, выдача автокредитов в июне-июле вернулась на прежний уровень, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – После снятия карантинных ограничений (в первую очередь, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге) граждане направились в автосалоны и начали активно реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос. Помимо прочего, росту выдачи автокредитов также способствует активная реализация государственных программ льготного автокредитования, оказывающих серьезную поддержку отечественному автопрому».

«В апреле-мае ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, самым негативным образом сказались как на работе автодилеров, так и на автокредитовании, – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – В летние месяцы ситуация улучшилась и был зафиксирован рост продаж автомобилей. Во-первых, вновь заработали дилерские центры в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других крупных регионах страны. Но основными причинами данного роста стали реализация отложенного спроса, расширение условий госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», а также ожидание покупателями повышения цен на автомобили, которым производители компенсируют рост курсов валют, произошедший в марте».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 4.

Таблица 4. Динамика покупок новых легковых автомобилей в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам рынка) в июле 2020 г. по сравнению с июлем 2019 года, %