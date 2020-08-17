ВТБ увеличил выдачу автокредитов с господдержкой в 1,5 раза

По итогам семи месяцев 2020 года клиенты ВТБ приобрели свыше 15 тыс. автомобилей в рамках госпрограммы льготного автокредитования. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной организации. Общая сумма сделок превысила 8,7 млрд рублей. С апреля по июль темпы льготного кредитования ускорились: только за это время автолюбители провели более 10 тыс. сделок на 5,8 млрд рублей.

«Обновленная программа сыграла решающую роль в восстановлении спроса на автомобили во время пандемии. В июне перечень граждан, подпадающих под ее условия, был существенно расширен, что напрямую отразилось на результатах: мы фиксируем рост числа сделок в 2,6 раза по сравнению с июнем-июлем прошлого года. Их количество достигло 8,1 тысячи – более половины всех кредитов с госсубсидией за текущий год. Доля программы в общем числе сделок автокредитования ВТБ выросла с 25% в конце 2019 года до 44% в настоящее время», – рассказал начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

Чаще всего в рамках льготного кредитования автомобили покупают семьи с детьми. По итогам семи месяцев их доля в общем количестве заключенных сделок составляет 56% – они оформили 8,8 тыс. кредитов на 4,9 млрд рублей. Впервые свой личный транспорт в кредит приобрели 5,6 тыс. человек на 3,1 млрд рублей.

Напомним, с 1 июня действие программы было расширено на три новые категории: клиентов с одним ребенком, работников мед. организаций и на граждан, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство.

Среди марок, которые приобретают по льготным условиям, по-прежнему самыми популярными остаются модели LADA (58%) и Hyundai (18%), на третьем и четвертом местах в этот раз – KIA и Volkswagen (9% и 5%). С начала года средний чек кредита в рамках программы вырос на 12% – с 525 тыс. до 590 тыс. рублей в июне-июле.

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