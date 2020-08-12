Сколько автомобильной техники было куплено в лизинг за полгода?

В рамках подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что за 6 месяцев нынешнего года в лизинг было куплено порядка 79 тыс. единиц автотранспорта.

Свыше половины (56%) от этого количества пришлось на легковые автомобили, что составляет 44,3 тыс. экземпляров. Примерно каждая седьмая сделка была совершена в отношении LCV (11,6 тыс. шт.), а почти каждая четвертая – по грузовикам (20,5 тыс. шт.). И лишь около 3% всех сделок заняли автобусы (2,2 тыс. шт.).

Около 12% купленных в лизинг автотранспортных средств по итогам 1 полугодия было оформлено на физические лица, что эквивалентно 9 тыс. машин. Соответственно оставшиеся примерно 70 тыс. единиц, или более 88%, приобрели юридические лица.

Также стоит отметить, что в июне число лизинговых сделок по автомобильной технике составило 15,3 тыс. штук. Если сравнивать этот показатель с результатами за другие месяцы, то он уступает лишь мартовскому (19,8 тыс. шт.). При этом меньше всего лизинговых сделок было совершено в апреле (9,1 тыс. шт.) – на фоне начавшейся пандемии коронавируса.

Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Крым и Севастополе, содержится здесь.