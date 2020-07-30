На покупку новых автомобилей за полгода было потрачено около 1 триллиона рублей

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2020 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 997,4 млрд рублей. Это на 16% больше, чем в январе – июне прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, несмотря на рост средневзвешенной цены (+9%), емкость рынка во многом снизилась вследствие падения продаж новых машин, которое по итогам 6 месяцев нынешнего года составило 23%.

Примерно десятая часть всей емкости рынка в 1 половине 2020 года пришлась на машины отечественных марок – 94,7 млрд рублей. Соответственно на покупку иномарок было затрачено 902,7 млрд рублей, что чуть превышает 90% общей емкости.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».