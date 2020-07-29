Покупкой автомобиля по карте «Халва» в рассрочку воспользовались более 2 тысяч заемщиков

Совкомбанк подвел итоги пилотного проекта «Авторассрочка» на покупку автомобилей по карте «Халва». С момента запуска программы в декабре 2019 года более 2 тыс. клиентов Совкомбанка приобрели автомобиль в беспроцентную рассрочку на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Приобрести по «Авторассрочке» можно как новые, так и подержанные автомобили. Программа реализуется совместно с крупнейшими автодилерами и автопроизводителями, сообщает пресс-служба Совкомбанка.

«Пилотный проект показал высокий потенциал этого продукта, благодаря которому мы рассчитываем существенно увеличить свое присутствие в сегменте автокредитования. После успешного пилотирования мы масштабируем программу на весь рынок и планируем запуск целой линейки продуктов, базирующихся на программе «Авторассрочка», – заявил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».