Средняя премия по ОСАГО в 1 полугодии не изменилась

За первое полугодие 2020 года средняя премия по ОСАГО осталась практически на том же уровне, что и годом ранее и составила 5398 рублей. При этом средняя премия стала меньше у половины страховщиков ОСАГО, а у лидера рейтинга по сборам она стала ниже на 3,6%. Средняя выплата продолжила расти, увеличившись за этот же период на 5,2%, с 66746 до 70227 рублей, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Количество заключенных договоров за первое полугодие 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 1,3%, с 19,38 до 19,13 млн штук. Как пояснил президент РСА Игорь Юргенс, в июне количество заключенных договоров выросло на 4,3%, тогда как в период карантинных ограничений оно ожидаемо снизилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. «Сейчас мы видим отложенный спрос на ОСАГО и динамика количества заключенных договоров выравнивается», - сказал президент РСА.

Он отметил, что на 0,7% снизились и общие сборы по ОСАГО: с 103,95 до 103,26 млрд рублей. Также из-за карантинных ограничений, вызвавших уменьшение интенсивности дорожного движения и количества ДТП, снизилось и количество заявленных и урегулированных страховых случаев. Количество заявленных убытков снизилось на 18,5%, с 1,14 до 0,93 млн штук, количество урегулированных - на 10,9%, с 1,11 до 0,99 млн штук. По этой же причине на 6,2% уменьшилась общая сумма выплат - с 74,2 до 69,58 млрд рублей.

«Мы видим, что в преддверии вступления в силу 24 августа поправок к закону ОСАГО, индивидуализирующих тариф, конкуренция между страховыми компаниями на этом рынке увеличивается. В результате у половины страховщиков средняя премия стала ниже, чем годом ранее, причем иногда весьма ощутимо. Идет борьба за потребителя, что, безусловно, будет иметь позитивные последствия в первую очередь для автовладельцев», - резюмировал Игорь Юргенс.

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