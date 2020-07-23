Сетелем Банк выдал первый автокредит на массовую модель Chevrolet

Сетелем Банк выдал первый автокредит в рамках программы Finance на автомобиль бренда Chevrolet массового сегмента – седан Nexia.

В рамках программы клиенты Chevrolet смогут воспользоваться специальными условиями кредитования на покупку автомобилей Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, продажа которых стартовала на российском рынке. Подать заявку на автокредит и получить одобрение в Сетелем Банке можно в дилерских центрах, а клиентам Сбербанка – также через личный кабинет в системе «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Напомним, в настоящее время на российском рынке предлагаются модели Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Под капотом субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark установлен двигатель с рабочим объемом 1,25 л (85 л.с.), который работает в паре с автоматической коробкой передач от японского производителя Aisin Seiki Co Ltd. Компактные седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt оснащаются 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.