Cтартовал онлайн-форум «FinAuto – 2020»

Сегодня, 21 июля 2020 года, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит онлайн-форум «FinAuto – 2020: финансовые инструменты авторынка. Кредитование. Страхование. Лизинг». Генеральным партнером мероприятия выступила компания «e-Credit». Для участия в форуме зарегистрировались представители банков, страховых и лизинговых компаний, дилеров, собственники бизнеса.
Основными темами для обсуждения станут:
- Аналитика текущего состояния рынка автокредитования: объемы, динамика, структура, тенденции;
- Что ждет нас в ближайшие 10 лет в секторе автофинансовых сервисов?
- С чем связан спад автокредитования - с краткосрочной реакцией или сменой модели потребления?
- Драйверы развития рынка автострахования в России;
- Программы, которые обеспечивают возможности продаж автомобилей:
балун, байбэк, подписка, лизинговые программы производителей;
- Что происходит на рынке автолизинга: аналитика рынка, влияние госпрограмм, эффективные инструменты, точки роста;
- «Коронализинг«: как финансовая аренда отходит от пандемии.
Для всех, кому интересны тренды и тенденции финансового рынка, лучшие эксперты предоставят актуальную информацию о трендах рынка, предложат готовые кейсы и решения, а также поделятся своими знаниями и практическим опытом.
Вы еще успеете принять участие и лично задать вопрос эксперту, пройдя по ссылке.