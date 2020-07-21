Cтартовал онлайн-форум «FinAuto – 2020»

Сегодня, 21 июля 2020 года, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит онлайн-форум «FinAuto – 2020: финансовые инструменты авторынка. Кредитование. Страхование. Лизинг». Генеральным партнером мероприятия выступила компания «e-Credit». Для участия в форуме зарегистрировались представители банков, страховых и лизинговых компаний, дилеров, собственники бизнеса.

Основными темами для обсуждения станут:

- Аналитика текущего состояния рынка автокредитования: объемы, динамика, структура, тенденции;

- Что ждет нас в ближайшие 10 лет в секторе автофинансовых сервисов?

- С чем связан спад автокредитования - с краткосрочной реакцией или сменой модели потребления?

- Драйверы развития рынка автострахования в России;

- Программы, которые обеспечивают возможности продаж автомобилей:

балун, байбэк, подписка, лизинговые программы производителей;

- Что происходит на рынке автолизинга: аналитика рынка, влияние госпрограмм, эффективные инструменты, точки роста;

- «Коронализинг«: как финансовая аренда отходит от пандемии.

Для всех, кому интересны тренды и тенденции финансового рынка, лучшие эксперты предоставят актуальную информацию о трендах рынка, предложат готовые кейсы и решения, а также поделятся своими знаниями и практическим опытом.

Вы еще успеете принять участие и лично задать вопрос эксперту, пройдя по ссылке.