ВТБ Лизинг отмечает восстановление продаж автотранспорта

ВТБ Лизинг в июне поставил клиентам более 2,3 тысяч автомобилей в 60 регионах страны. Это на 38% больше, чем в предыдущем месяце. Традиционно большинство автомобилей пришлось на Москву – доля их продаж составила 37%. В остальных регионах больше всего транспортных средств передано в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%), сообщает пресс-служба ВТБ Лизинг.

Более половины проданного транспорта пришлось на легковые автомобили – 57%. Около 22% – на легкий коммерческий транспорт, чуть меньше (15%) – на грузовые автомобили. Самоходные машины составили порядка 4% от общего числа переданных ТС, а автобусы – только 2%. Порядка 45% транспортных средств переданы с использованием субсидии. Самыми популярными марками в легковом транспорте стали LADA (11,9%), Volkswagen (8%), KIA (7,38%), BMW (4,4%), Hyundai (4,05%).

«Мы видим, что рынок лизинга автомобильного транспорта восстанавливается очень быстрыми темпами. Продажи легковых автомобилей в первой половине года упали на 23%, по данным Ассоциации Европейского Бизнеса, и схожий прогноз аналитики дают на весь год. Но мы видим предпосылки для дальнейшего роста спроса в сфере лизинга, это подтверждается результатами июня», – отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

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