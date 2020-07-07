Правительство утвердило постановление по программе «Доступная аренда»

Правительство РФ утвердило постановление по новой госпрограмме «Доступная аренда». Государство будет субсидировать скидку на авансовый платеж по договору операционного лизинга в размере до 25% стоимости машины, но не более установленного предела 350 тыс. рублей для легковых автомобилей, 500 тыс. и 900 тыс. рублей – для легкового коммерческого и коммерческого автотранспорта соответственно, сообщает пресс-служба Минпромторга России.

В рамках «Доступной аренды» автомобиль предоставляется во временное пользование с уже включенными услугами страхования, шинного сервиса, техобслуживания, оплаты парковочных разрешений и др. Категории автомобилей, подпадающих под программу, не ограничены (легковой и легкий коммерческий транспорт, автобусы, грузовые автомобили), однако автомобиль должен быть произведен в России и отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». С помощью нового механизма в 2020 году планируется реализовать до 14 тыс. транспортных средств отечественного производства.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, предлагаемый механизм реализации программы «Доступная аренда» предполагает скидку до 25% на приобретение автомобильной техники в рамках операционного лизинга организациями-операторами каршеринга. Это возможно при условии дальнейшего использования автомобилей для предоставления услуг аренды автомобилей, а также физическими лицами и субъектам МСП, не являющимися плательщиками НДС.

«Мы рассчитываем, что новая программа станет серьезным фактором роста рынка технологий, обеспечивающих реализацию новой формы потребления транспортных «шеринговых» услуг. Дополнительное развитие получат рынок телематического оборудования иплатформ, рынок услуг автострахования и помощи на дорогах, а также технологий удаленной диагностики и экспресс- обслуживания автомобилей», – отметил глава Минпромторга России.

Программа «Доступная аренда» утверждена в дополнение к уже действующему механизму льготного лизинга. По нему предоставляется скидка 10%, а для малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей, которые берут в финансовый лизинг седельные тягачи, скидка составляет 12,5%.

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