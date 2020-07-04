Сетелем Банк присоединился к партнерской программе Suzuki

Сетелем Банк и компания «Сузуки Мотор Рус» заключили договор о сотрудничестве. В рамках совместной программы Сетелем Банк предлагает широкий диапазон ставок в зависимости от выбранных клиентом параметров кредита, включая ставки по программе Suzuki Direct. Также Сетелем Банк предлагает кредитные программы с остаточной стоимостью, в том числе на 4 года и на 5 лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Подать заявку на автокредит и получить решение в Сетелем Банке можно в дилерских центрах, а клиентам Сбербанка – также через личный кабинет в системе «Сбербанк Онлайн». Для обращения в банк требуется минимальный набор документов, решение принимается в пределах 15 минут. Сетелем Банк представлен в 75 регионах России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры Suzuki реализовали 2579 автомобилей, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля Suzuki (и не только) на российском рынке можно на сайте «Цена Авто».