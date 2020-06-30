На легковые автомобили в мае пришлось менее половины всех лизинговых сделок

В рамках подготовки ежемесячного обзора «База лизинговых сделок транспортных средств во всех регионах РФ за 2020 год» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что по итогам мая в лизинг было куплено 9527 единиц автотранспорта.

Эксперты агентства отмечают, что если ранее на долю легковых машин тут приходилось около 60%, то в последний месяц весны данный показатель составил менее половины (47%), что в количественном выражении составило 4456 экземпляров.

Соответственно оставшиеся 53% лизинговых сделок в мае пришлось на коммерческую технику. Так, свыше 30% принадлежит грузовым автомобилям (3006 шт.), 18% - легким коммерческим машинам (1677 шт.), а еще 4% - автобусам (388 шт.).

Полная информация по всем лизинговым сделкам в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Крым и Севастополе, содержится здесь.