АО МС Банк Рус стал участником госпрограмм «Сотрудник медицинского учреждения» и «Трейд-ин»

АО МС Банк Рус с 12 июня 2020 года обновил условия по госпрограммам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», а также запустил новые программы «Сотрудник медицинского учреждения» и «Трейд-ин». Данные программы позволят получить скидку 10% (25% для граждан Дальневосточного федерального округа) на новые автомобили стоимостью не выше 1,5 млн рублей при оформлении кредита с первоначальным взносом от 20% (25% для граждан Дальневосточного федерального округа) на любой срок кредита, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.
Что о рынке автокредитования говорят эксперты? В очередном выпуске программы «АВТОСТАТ на удаленке» своим мнением делится исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.
Программа «Семейный автомобиль» подходит для клиентов, имеющих одного и более несовершеннолетних детей, программа «Первый автомобиль» востребована начинающими водителями, программа «Сотрудник медицинского учреждения» распространяется на клиентов, официально работающих в государственных медицинских учреждениях, программа «Трейд-ин» рассчитана на владельцев автомобилей, готовых сдать свой текущий автомобиль в трейд-ин.
Подпадает ли интересующий вас автомобиль под условия программ господдержи? Об этом можно узнать на сайте «Цена Авто», где содержится самая актуальная информация о стоимости и комплектации легковых машин.
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