АО МС Банк Рус стал участником госпрограмм «Сотрудник медицинского учреждения» и «Трейд-ин»

АО МС Банк Рус с 12 июня 2020 года обновил условия по госпрограммам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», а также запустил новые программы «Сотрудник медицинского учреждения» и «Трейд-ин». Данные программы позволят получить скидку 10% (25% для граждан Дальневосточного федерального округа) на новые автомобили стоимостью не выше 1,5 млн рублей при оформлении кредита с первоначальным взносом от 20% (25% для граждан Дальневосточного федерального округа) на любой срок кредита, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Что о рынке автокредитования говорят эксперты? В очередном выпуске программы «АВТОСТАТ на удаленке» своим мнением делится исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.