Продажи электронных полисов ОСАГО в мае выросли на 3%

В мае 2020 года, когда действовали ограничительные меры, количество проданных электронных полисов ОСАГО увеличилось на 3% до 1,54 млн штук. Всего с за период действия карантинных ограничений - с 29 марта по 8 июня - было продано 3,6 млн электронных полисов ОСАГО, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

Как отмечает президент РСА Игорь Юргенс, такая динамика продаж е-ОСАГО в мае связана, по всей видимости, как с большей безопасностью покупки ОСАГО онлайн, так и с оживлением продаж страховок в связи с послаблениями в части ограничительных мер.

«Кроме того, рост онлайн-заказов ОСАГО также связан с временной отменой диагностических карт для покупки полисов. В течение месяца после отмены режима самоизоляции владельцы е-ОСАГО смогут выбрать пункт технического осмотра и предоставить страховщику диагностическую карту», – добавляет генеральный директор Страховка.Ру Елена Суховей.