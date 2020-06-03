Выдачи автокредитов в мае выросли к апрелю более чем в два раза | АВТОСТАТ

Выдачи автокредитов в мае выросли к апрелю более чем в два раза

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Выдачи автокредитов в мае выросли к апрелю более чем в два раза

Автомобильный рынок России - 2020
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По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», основанной на данных, предоставленных 18 автокредитными банками, выдачи залоговых автокредитов в мае выросли по отношению к апрелю в 2,3 раза в штуках и на столько же - в рублях. Этот объем ниже, чем в мае прошлого года на 45% в количестве и на 48% - в денежном выражении.

Выдачи кредитов на новые автомобили выросли в 2,2 раза к апрелю, но это на 54% ниже мая прошлого года, на автомобили с пробегом рост к апрелю составил 2,5 раза, что при этом ниже мая прошлого года на 21%.

Еженедельный мониторинг автокредитования показывает уверенную положительную динамику от недели к неделе, что дает надежду на более оптимистичное развитие событий на автомобильном рынке.

Следует при этом отметить, что заметную поддержку продажам новых автомобилей оказывает госпрограмма. С ее использованием в мае выдано более четверти автокредитов на новые автомобили.

Текущую ситуацию на рынке автокредитования вы сможете обсудить с коллегами 21 июля на нашей онлайн-конференция FinAuto. Планируйте себе в календарь и регистрируйтесь >>>

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автокредитование f&i финансы

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