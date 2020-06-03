Hyundai Solaris и Creta доступны по расширенным госпрограммам льготного автокредитования

Компания «Хендэ Мотор СНГ» сообщила об участии в новых государственных программах автокредитования с государственной поддержкой – «Автомобиль работникам медицины» и «Автомобиль в Trade-in» – и продолжении участия в действующих программах автокредитования с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Теперь, после расширения условий действующих и запуска новых программ, для покупки доступны все комплектации обновленного Hyundai Solaris и ряд комплектаций обновленной модели Hyundai Creta. Обе модели можно забронировать в онлайн-шоуруме на сайте Hyundai, а также приобрести в дилерских центрах, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Напомним, с 1 июня 2020 года госпрограммы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» стали более доступны клиентам из-за изменений в условиях: максимальная стоимость нового автомобиля, который можно приобрести по обеим программам, составляет 1,5 млн рублей, а программой «Семейный автомобиль» могут воспользоваться семьи, в которых один или несколько несовершеннолетних детей. По условиям программ, покупателям предоставляется скидка на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, которая субсидируется государством (25% – для жителей Дальневосточного федерального округа).

Кроме того, компания Hyundai участвует в новых программах автокредитования с государственной поддержкой – «Автомобиль работникам медицины» и «Автомобиль в Trade-in». В соответствии с их условиями, клиентам также предоставляется субсидия от государства в размере 10% (25% – для жителей Дальневосточного федерального округа) от стоимости автомобиля, которая не должна превышать 1,5 млн рублей.

Также в рамках глобальной социальной инициативы «Это всё мы» («This Is Us»), Hyundai предоставляет специальные условия каждому клиенту, покупающему автомобиль по программе «Автомобиль работникам медицины».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Hyundai реализовали 2426 автомобилей – на 84% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 44002 машины (-23%).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто».