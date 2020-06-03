АО МС Банк Рус начал выдавать кредиты онлайн

АО МС Банк Рус объявляет о возможности получить онлайн-одобрение кредита для дистанционного оформления покупки нового автомобиля Mitsubishi. Автокредиты банка стали доступны в решении «Кредит Онлайн» платформы еКредит, активно используемого многими дилерами в России, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус. «Кредит Онлайн» – специализированное решение для сайта дилера, интегрированное с ведущими банками.

Получить онлайн одобрение по кредиту клиенты могут на сайтах дилерских центров-партнеров АО МС Банк Рус, таких как Рольф, ТТС, Ключавто, Инчкейп,Fresh Auto. На сайте дилерского центра пользователь выбирает интересующий автомобиль, указывает желаемые параметры кредита, заполняет несколько полей с личными данными и отправляет заявку и документы в банк. Далее заявка на кредит рассматривается банком, и в течение часа клиент получает решение по заявке. После одобрения заявки на кредит сотрудник АО МС Банк Рус свяжется с клиентом по телефону и сообщит о времени и месте оформления документов и получения автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2020 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 9434 автомобиля – на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в январе-апреле составили 5488 машин (-25%). Второй по популярности моделью Mitsubishi является рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 1798 реализованных автомобилей (-37%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 1025 покупателей (-43%).

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».