В апреле россияне купили в кредит всего лишь 17,5 тыс. автомобилей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о трехкратном падении покупок новых легковых автомобилей в России в апреле 2020 года (по отношению к марту). При этом оно произошло на фоне резкого снижения выданных автокредитов.

Так, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам апреля в нашей стране было выдано всего лишь 17,5 тыс. автокредитов (на новые и подержанные машины). Это на 81% меньше, чем марте. При этом в различных субъектах РФ ситуация заметно отличается: если в Москве показатель падения составил 94%, то в Кемеровской области выдача автокредитов за месяц сократилась на 40%.

Примерно то же самое происходило и с покупками автомобилей. Так, в апреле столичный авторынок рухнул на 81% (в сравнении с мартом), в то время как в Кемеровской области – только на 30%. По мнению исполнительного директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, динамика падения зависит от того, была ли разрешена работа дилеров и жесткости режима самоизоляции в том или ином регионе. К тому же разрешение на их работу принималось региональными властями самостоятельно и отличалось по срокам.

Более подробная информация о динамике авторынка и автокредитования в различных субъектах РФ содержится здесь.