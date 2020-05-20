НБКИ и АВТОСТАТ: динамика авторынка и автокредитования в апреле по отношению к марту

20 мая 2020 года

Количество выданных в апреле 2020 года автокредитов сократилось на 80,8% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом в традиционных регионах-лидерах в автокредитовании – Москве и Московской области – выдача кредитов на покупку авто из-за карантинных мероприятий сократилась более чем на 93%.

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 17,5 тыс. единиц. По сравнению с предыдущим месяцем число выданных автокредитов сократилось на 80,8% (в марте 2020 года – 91 тыс. шт.) (Таблица 1).

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА В СРАВНЕНИИ С МАРТОМ 2020 ГОДА, %

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2020 года сокращение выдачи автокредитов оказалось еще более существенным – на 81,1% (в апреле 2019 года – 92,8 тыс. шт.). Падение выдачи в апреле 2020 года оказалось сопоставимым с сокращением, зафиксированным в «кризисном» январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача автокредитов упала на 84,3%.

Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в апреле 2020 года уменьшился на 66,1% по сравнению с мартом текущего года и составил 54,5 тыс. единиц (в марте 2020 года – 160,6 тыс. шт.).

В апреле 2020 года наибольшее количество автокредитов в регионах РФ было выдано в Кемеровской (1,46 тыс. шт.) и Свердловской (0,89 тыс. шт.) областях, Республике Башкортостан (0,82 тыс. шт.), Челябинской области (0,82 тыс. шт.), а также в Санкт-Петербурге (0,80 тыс. шт.). При этом в Москве и Московской области, которые всегда были лидерами по выдаче автокредитов, в апреле 2020 года гражданам было предоставлено всего 0,48 тыс. и 0,34 тыс. кредитов на покупку авто.

Снижение выдачи автокредитов было отмечено абсолютно во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года продемонстрировали Москва (-93,7%), Московская область (-93,6%), Краснодарский (-90,5%) и Ставропольский (-87,7%) края, а также Ростовская область (-86,3%) (Таблица 2).

«В период самоизоляции наиболее серьезно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов, - полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В отличие от других типов кредитования граждан, в автокредитовании слабо развиты дистанционные каналы продаж. А традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле фактически остановилось. По мере отмены карантинных мероприятий ситуация постепенно будет восстанавливаться, но на уровень начала года автокредитование, скорее всего, выйдет еще не скоро».

«Пандемия коронавируса и последовавшие ограничительные меры самым негативным образом сказались на работе автодилеров, что в свою очередь не могло не повлиять и на автокредитование. – отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. - Россияне в апреле купили новых автомобилей втрое меньше, чем в марте, а выдача автокредитов упала в 5 раз. При этом в зависимости от региона ситуация заметно отличается: если в Москве рынок за месяц упал на 80%, то, к примеру, в Кемеровской области – на 30%. Во-первых, динамика падения зависит от того, была ли разрешена работа дилеров (в Москве она была запрещена), и жесткости режима самоизоляции. Во-вторых, разрешение на их работу принималось региональными властями самостоятельно и отличалось по срокам».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 3.

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ АВТОКРЕДИТОВ В РЕГИОНАХ РФ (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЁМАМ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ ДАННОГО ВИДА) В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С МАРТОМ 2020 ГОДА, %

ТАБЛИЦА 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЁМАМ РЫНКА) В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С МАРТОМ 2020 ГОДА, %