АВТОВАЗ поставит более 1000 LADA Largus для «Почты России»

ВТБ Лизинг поставит 1162 автомобиля LADA Largus для «Почты России». Машины передаются на условиях финансового лизинга сроком на пять лет. Общая сумма договора составит 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ВТБ Лизинг. Как отмечается, обновление автопарка поможет «Почте России» удовлетворить возросший спрос на услуги курьерской доставки, а также позволит сократить время доставки почтовых отправлений до получателей. В рамках контракта АВТОВАЗ произведет автомобили в сжатые сроки.

Напомним, АВТОВАЗ является одним из крупнейших поставщиков автомобилей для клиентов ГК ВТБ Лизинг. С начала года компания профинансировала более чем 7 тысяч машин марки LADA. Теперь к ним добавятся еще 1162 автомобиля для «Почты России».

Стоит отметить, что для всех специальных LADA Largus сохранен изначальный показатель максимальной массы. Это позволяет использовать заводское шасси, автомобилем можно управлять при наличии прав категории «В», а кроме того, на них не распространяется запрет на въезд в закрытые для грузового транспорта зоны.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года АВТОВАЗ реализовал корпоративным клиентам 86011 автомобилей LADA – это на 27% больше по сравнению с показателем годичной давности. Самыми востребованными моделями у корпоративных покупателей стали LADA Granta, Largus и Vesta.

Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, почти четверть продаж компании в 2019 году приходилась на корпоративные продажи, а ассортимент коммерческих и специальных моделей LADA отвечает требованиям федеральных и региональных программ, направленных на повышение доступности медицинской помощи, социальной защищенности людей с ограниченными возможностями, обеспечение полиции и других специальных служб доступными, но безопасными, комфортабельными и надежными транспортными средствами.

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