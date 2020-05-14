АО МС Банк Рус возобновило участие в госпрограммах «Первый/Семейный автомобиль»

АО МС Банк Рус возобновил работу по госпрограммам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Данные программы позволят получить скидку 10% (25% для граждан Дальневосточного федерального округа) на новые автомобили стоимостью не выше 1 млн рублей при оформлении кредита с первоначальным взносом от 20% на любой срок кредита, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Программа «Семейный автомобиль» подходит для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, программа «Первый автомобиль» востребована начинающими водителями. При этом скидка по госпрограммам суммируется с другими специальными кредитными предложениями АО МС Банк Рус.

Кроме этого, для соблюдения гражданами России режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции АО МС Банк Рус предоставляет возможность подать заявку на кредит дистанционно.

Посмотреть и сравнить актуальные цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».