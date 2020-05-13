В 1 квартале на покупку новых автомобилей было потрачено порядка 630 млрд рублей

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по март 2020 года на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 628,4 млрд рублей. Это на 11% больше, чем в 1 квартале прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, рост емкости рынка в денежном выражении во многом связан с увеличением средневзвешенной цены, показатель которой, напомним, вырос на 8,6%. Кроме этого, продажи новых автомобилей за это время увеличились на 2,2%.

Более 90% всей емкости рынка по итогам 1 квартала 2020 года пришлось на иномарки – 571,7 млрд рублей. Соответственно, на покупку машин отечественных брендов было затрачено 56,7 млрд рублей, что составляет чуть менее 10% общей емкости.

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