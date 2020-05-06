Средневзвешенная цена нового автомобиля в 1 квартале выросла на 8,6%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам января – марта 2020 года средневзвешенная цена* нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 673,5 тыс. рублей. Это на 8,6% больше, чем за первые три месяца 2019 года.

Среди брендов, входящих в TOП-35 по продажам, сильнее всего средневзвешенная цена за отчетный период выросла у китайской марки Changan (+32,2%). Далее в рейтинге по этому показателю следует еще один бренд из КНР – Chery (+24%). Кроме них, 20%-ную отметку преодолевает BMW (+20,7%). Еще у трех марок отмечен двузначный рост средневзвешенной цены: Infiniti (+11,8%), Haval (+11,1%), Chevrolet (+11,1%). У 23 брендов средневзвешенная цена выросла менее чем на 10%.

Также за отчетный период у 6 производителей было зафиксировано уменьшение средневзвешенной цены новых автомобилей, среди которых стоит отметить американский Cadillac (-10,6%) и китайский FAW (-8,9%). А вот у MINI, Geely, Lexus и Toyota она снизилась в пределах 2%.

Более подробная информация о средневзвешенных ценах новых машин содержится в «Обзоре автомобильного рынка России», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

* Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).