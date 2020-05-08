Выдача автокредитов в апреле упала на 81%

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», выдача автокредитов в апреле 2020 года оказалась на 81% ниже, чем в апреле прошлого года, как в количестве, так и в рублях. Такой вывод в агентстве сделали на основании данных, предоставленных 19 ведущими автокредитными банками, занимающими более 70% рынка автокредитования.

Кредитов на новые автомобили было выдано на 84% меньше, на автомобили с пробегом – на 71% меньше, чем в аналогичном месяце 2019 года. Доля кредитов на автомобили с пробегом в общем объеме автокредитов выросла до 34,4%, в то время как в апреле 2019-го она составляла 22,3%, а в марте 2020-го находилась на уровне 24%.

Средняя сумма кредита на новый автомобиль в апреле составила 809 тысяч рублей, что на 4% выше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Средний уровень кредита на автомобиль с пробегом снизился на 2% до 547 тысяч рублей.

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